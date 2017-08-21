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Какие улицы Тулы останутся без света 22 августа

Какие улицы Тулы останутся без света 22 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях электричества.

Профилактические и ремонтные работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Жуковского, 5-25 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
  • ул. Каминского, 2, 11,
  • ул. Пирогова, 58, 28-а, 30, 26-а,
  • ул. Жаворонкова, 3,
  • ул. Ф. Энгельса, 137,
  • ул. Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 28, 28-а, 29, 30, 31,
  • ул. Герцена, 144, 201,
  • пер. Кирпичный, 21, 23, 25, 27,
  • ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 10-22 (чётн.),
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57,
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-40,
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 3-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 3-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 4-12, 24-34 (чётн.), 3, 5, 27, 29,
  • 4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.),
  • п. Горняк: ул. Садовая, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 14-24 (чётн.), 1-9, 15-27 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 7, 9, 15, 16, 18, 20, 1, 1-а, 2-10 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
  • 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6-26 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 6-24 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 124-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2-19,
  • п. Маслово: ул. Краинская, 27-48,
  • ул. Васильковая, 9, 11, 10,
  • ул. Ландышевая, 18.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 0
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