В Туле братья-близнецы украли строительные инструменты из соседского дома

В дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» туляк заявил о краже. Мужчина сообщил, что из его дома, расположенного по улице 2-й проезд, украли болгарку и дрель. Причиненный потерпевшему ущерб составил 14 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых: 47-летних братьев-близнецов, которые проживают в соседнем с заявителем доме. По предварительным данным, злоумышленники отжали оконные штапики и пробрались в чужое жилище, а похищенный электроинструмент сразу после хищения сбыли.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.