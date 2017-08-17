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За укус полицейского туляк отправится в колонию строгого режима

За укус полицейского туляк отправится в колонию строгого режима

Там осужденный проведет три года.

Приговором Пролетарского районного суда Тулы ранее судимый 25-летний мужчина признан виновным в ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд установил, что 18 февраля вечером мужчина находился возле дома №25 по улице Кирова в состоянии алкогольного опьянения.

– Его внешний облик оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, то есть в его действиях содержались признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В связи с этим двое сотрудников отделения мобильного взвода 3-й роты ОБППСП УМВД России предложили пьяному мужчине проследовать в стационарный пост полиции. Однако тот ударил в лицо одного из полицейских и попытался убежать. Хулигана задержали и доставили в полицию. При этом дебошир публично нецензурно выражался.

В ходе личного досмотра на стационарном посту полиции мужчина укусил полицейского за бедро.

Приговором суда по совокупности преступлений и частичному присоединению наказания окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии строгого режима.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:01 +2
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