Сотрудника плавской исправительной колонии подозревают в получении взятки

По версии следствия, инспектор должен был передать осужденному запрещенные вещи – мобильные телефоны и сим-карты.

В Плавске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области. Он подозревается в получении взятки.

По версии следствия, 16 августа подозреваемый, являясь должностным лицом, в п. Белая Гора Плавска получил через посредника лично взятку — 20 000 рублей — за пронос на территорию колонии запрещенных предметов: четырех мобильных устройств и 114 сим-карт операторов сотовой связи. Инспектор должен был передать эти вещи осужденному, отбывающему наказание в указанной исправительной колонии.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.