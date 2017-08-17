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Сотрудника плавской исправительной колонии подозревают в получении взятки

Сотрудника плавской исправительной колонии подозревают в получении взятки

По версии следствия, инспектор должен был передать осужденному запрещенные вещи – мобильные телефоны и сим-карты.

В Плавске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области. Он подозревается в получении взятки.

По версии следствия, 16 августа подозреваемый, являясь должностным лицом, в п. Белая Гора Плавска получил через посредника лично взятку — 20 000 рублей — за пронос на территорию колонии запрещенных предметов: четырех мобильных устройств и 114 сим-карт операторов сотовой связи. Инспектор должен был передать эти вещи осужденному, отбывающему наказание в указанной исправительной колонии.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:53 +3
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