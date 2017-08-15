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В Богородицком районе перевернулся «Соболь» с четырьмя детьми. Фото
Фото пресс-службы УМВД по ТО.

В Богородицком районе перевернулся «Соболь» с четырьмя детьми. Фото

Появились первые фото сегодняшнего ДТП на трассе М-4.

Как уже сообщал Myslo, 15 августа в 12.25 на 234-м км федеральной трассы М-4 «Дон» (Богородицкий район) автомобиль «Соболь» съехал в кювет.

За рулем находился 63-летний мужчина, рядом — его невестка. Также в машине ехали четверо внуков водителя: 15-летний мальчик и три девочки 9, 12 и 13 лет. По предварительным данным, семья направлялась с юга домой в Московскую область. Возможно, водитель уснул за рулем.

Дети госпитализированы, известно, что их жизни ничего не угрожает. Степень тяжести травм у взрослых уточняется.

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ДТП в Богородицком районе, Фото: 1
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ДТП в Богородицком районе, Фото: 3
ДТП в Богородицком районе, Фото: 4
ДТП в Богородицком районе, Фото: 5
ДТП в Богородицком районе, Фото: 6
ДТП в Богородицком районе, Фото: 7
ДТП в Богородицком районе, Фото: 8
ДТП в Богородицком районе, Фото: 9
ДТП в Богородицком районе, Фото: 10
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сегодня, в 14:26 0
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