В Богородицком районе перевернулся «Соболь» с четырьмя детьми. Фото

Фото пресс-службы УМВД по ТО.

Как уже сообщал Myslo, 15 августа в 12.25 на 234-м км федеральной трассы М-4 «Дон» (Богородицкий район) автомобиль «Соболь» съехал в кювет.

За рулем находился 63-летний мужчина, рядом — его невестка. Также в машине ехали четверо внуков водителя: 15-летний мальчик и три девочки 9, 12 и 13 лет. По предварительным данным, семья направлялась с юга домой в Московскую область. Возможно, водитель уснул за рулем.

Дети госпитализированы, известно, что их жизни ничего не угрожает. Степень тяжести травм у взрослых уточняется.