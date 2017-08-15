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С начала года в Тульской области выявлено более 90 случаев браконьерства
Фото tularegion.ru

С начала года в Тульской области выявлено более 90 случаев браконьерства

Об этом заявил председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королёв.

15 августа 2017 года в правительстве Тульской области на вопросы жителей региона ответил председатель комитета по охоте и рыболовству Алексей Королёв.

По его словам, на данный момент в регионе существует 105 охотничьих хозяйств, 28 из них – общедоступные.

С 5 августа в Тульской области стартовала охота на боровую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с ловчими птицами, легавыми собаками, ретриверами и спаниелями.

C 19 августа открывается летне-осенняя охота на пернатую дичь.

Новый сезон охоты на пушного зверя начнется 1 октября 2017 года. Сейчас в ведомстве продолжается подготовка и выдача разрешений.

На данный момент на территории региона зарегистрировано около 38 тысяч охотников. С начала года на территории Тульской области зафиксировано более 90 случаев нарушения правил охоты. В регионе продолжают бороться с браконьерством.

Председатель комитета отметил, что на данный момент на территории Тульской области наблюдается рост популяции косуль и сокращение численности кабанов.

Алексей Королёв также добавил, что в Тульской области не проводились конкурсы на предоставление водных участков под платную рыбалку. И если кто-то из жителей встретился с фактами оказания подобных услуг, необходимо сообщить об этом в комитет или правоохранительные органы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:06 +1
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