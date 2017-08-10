В тульском Скуратово после ДТП сгорела иномарка

Вчера вечером на Центральном проезде Скуратово автомобиль «Опель Астра» в результате ДТП съехал в кювет и загорелся.

Сообщение об этом поступило на телефон «Единой службы спасения-112» 9 августа в 19.58. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Пострадавших нет. Пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области сообщила лишь об одном участнике аварии.