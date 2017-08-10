В тульском Скуратово после ДТП сгорела иномарка
Происшествие случилось 9 августа около восьми часов вечера.
Вчера вечером на Центральном проезде Скуратово автомобиль «Опель Астра» в результате ДТП съехал в кювет и загорелся.
Сообщение об этом поступило на телефон «Единой службы спасения-112» 9 августа в 19.58. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Пострадавших нет. Пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области сообщила лишь об одном участнике аварии.
В результате происшествия автомобиль полностью выгорел.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека личного состава и 1 единица техники.
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