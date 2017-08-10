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В тульском Скуратово после ДТП сгорела иномарка

В тульском Скуратово после ДТП сгорела иномарка

Происшествие случилось 9 августа около восьми часов вечера.

Вчера вечером на Центральном проезде Скуратово автомобиль «Опель Астра» в результате ДТП съехал в кювет и загорелся.
 
Сообщение об этом поступило на телефон «Единой службы спасения-112» 9 августа в 19.58. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
 

Пострадавших нет. Пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области сообщила лишь об одном участнике аварии.

В результате происшествия автомобиль полностью выгорел.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека личного состава и 1 единица техники.
сегодня, в 12:15 +2
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