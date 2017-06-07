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Пригородные поезда МЖД изменят расписание из-за праздников

Пригородные поезда МЖД изменят расписание из-за праздников

Это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров во время празднования Дня России.

Движение будет осуществляться следующим порядком:

  • 9 июня – расписанием пятницы,
  • 10 и 11 июня – расписанием субботы,
  • 12 июня – расписанием воскресенья,
  • 13 июня – расписанием вторника.

10 июня с Курского вокзала во Владимир можно доехать на экспрессе с отправлением в 7.21, а 12 июня вернуться в Москву на поездах, прибывающих в 16.30 и 19.27.

Экспресс Москва – Рязань отправится в субботу, в 9.10. На Киевском направлении все праздничные дни с 10 по 12 июня будет курсировать экспресс до Калуги с отправлением из Москвы в 16.20.

Сотрудники Московской железной дороги просят пассажиров внимательно изучить все изменения и спланировать свои маршруты заранее. Со всеми изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 0
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