В Узловой пенсионер стал жертвой мошенников

Обманным путем аферисты получили 90 тысяч рублей и банковскую карту с пин-кодом.

В Узловой в полицию обратился пенсионер, который стал жертвой мошенников. По предварительной информации, мужчина накануне купил постельное белье и спальные принадлежности у лиц цыганской национальности. На следующий день к пенсионеру пришел неизвестный мужчина и заявил, что приобретенные вещи — краденые, а продавцы задержаны.

Мошенник заявил — для определения принадлежности денежных знаков пенсионеру нужно передать все имеющиеся купюры соответствующего номинала и банковскую карту для перечисления денег на нее.

Потерпевший передал преступнику 90 тысяч рублей и банковскую карту с пин-кодом.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Оперативниками проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности преступников и их задержанию.

Напомним, что ранее жертвой мошенников стала пенсионерка из Тулы. Обманным путем преступники выманили у нее 177 тысяч рублей. Будьте бдительны!