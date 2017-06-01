Туляков приглашают на «Литературный пикник»

В доме-музее В. В. Вересаева для посетителей приготовили интересную программу.

Дом-музей В. В. Вересаева присоединяется ко Всероссийской акции «Литературная ночь», посвященной Дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина .

5 июня с 18.00 до 21.00 приглашаются все желающие на «Литературный пикник».

Мероприятие состоится на открытом воздухе — на территории усадьбы Смидовичей.

Посетителей акции ждет интересная программа:

познавательный экскурс «Вересаев о Пушкине» ко дню рождения великого русского поэта,

поэзия в формате «Открытый микрофон»,

«Литературный Сад. Разрастание»,

«Литературный пикник» — речь пойдет о блюдах, которые упоминаются в произведениях русских писателей. Один из приятных моментов — дегустация блюда, которое готовила мама В. В. Вересаева Елизавета Павловна Смидович и которое описано в его «Воспоминаниях».

Стоимость участия — по входному билету в музей. Приглашаются посетители старше 12 лет.