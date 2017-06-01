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Туляков приглашают на «Литературный пикник»

Туляков приглашают на «Литературный пикник»

В доме-музее В. В. Вересаева для посетителей приготовили интересную программу.

Дом-музей В. В. Вересаева присоединяется ко Всероссийской акции «Литературная ночь», посвященной Дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина.

5 июня с 18.00 до 21.00 приглашаются все желающие на «Литературный пикник».

Мероприятие состоится на открытом воздухе — на территории усадьбы Смидовичей.

Посетителей акции ждет интересная программа:

  • познавательный экскурс «Вересаев о Пушкине» ко дню рождения великого русского поэта,
  • поэзия в формате «Открытый микрофон»,
  • «Литературный Сад. Разрастание»,
  • «Литературный пикник» — речь пойдет о блюдах, которые упоминаются в произведениях русских писателей. Один из приятных моментов — дегустация блюда, которое готовила мама В. В. Вересаева Елизавета Павловна Смидович и которое описано в его «Воспоминаниях».

Стоимость участия — по входному билету в музей. Приглашаются посетители старше 12 лет.

Тула, ул. Гоголевская, 82. Телефон 8 (4872) 56-77-31.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:18 +1
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