Туляков приглашают на «Литературный пикник»
В доме-музее В. В. Вересаева для посетителей приготовили интересную программу.
Дом-музей
5 июня с 18.00 до 21.00 приглашаются все желающие на «Литературный пикник».
Мероприятие состоится на открытом воздухе — на территории усадьбы Смидовичей.
Посетителей акции ждет интересная программа:
- познавательный экскурс «Вересаев о Пушкине» ко дню рождения великого русского поэта,
- поэзия в формате «Открытый микрофон»,
- «Литературный Сад. Разрастание»,
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«Литературный пикник» — речь пойдет о блюдах, которые упоминаются в произведениях русских писателей. Один из приятных моментов — дегустация блюда, которое готовила мама
В. В. ВересаеваЕлизавета Павловна Смидович и которое описано в его «Воспоминаниях».
Стоимость участия — по входному билету в музей. Приглашаются посетители старше 12 лет.
Тула, ул. Гоголевская, 82. Телефон
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