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Туляка осудили за экстремизм в соцсетях

Туляка осудили за экстремизм в соцсетях

Молодой человек заплатит серьезный штраф.

30 мая Привокзальный районный суд осудил 25-летнего жителя Тулы по ч. 1 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенным публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») .

Судом установлено, что молодой человек с 21 декабря 2012 года по 9 августа 2016 года размещал в открытом доступе в социальной сети ВКонтакте аудио и видеоматериалы, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства социальной группы мигрантов, а также возбуждения вражды по отношению к лицам, приезжающим на территорию Тульской области.

Суд назначил молодому человеку наказание — 300 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:27 0
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