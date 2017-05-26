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На полях под Тулой работали нелегалы из Узбекистана и Молдавии

На полях под Тулой работали нелегалы из Узбекистана и Молдавии

Все они привлечены к административной ответственности.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области совместно с сотрудниками отдела полиции «Ленинский» проверило соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами.

На сельскохозяйственном поле вблизи одной из деревень незаконно трудились 14 мигрантов из Узбекистана и Молдавии.

Все они привлечены к административной ответственности. Из них 12 человек привлекли к ответственности за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что проводится административное расследование по ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконной привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +1
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