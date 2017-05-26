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3 июня в Туле ограничат движение и стоянку транспорта

3 июня в Туле ограничат движение и стоянку транспорта

В связи с проведением в городе Туле VIII МамПарада ограничения коснутся ряда улиц, а также изменится схема движения транспорта.

Движение и стоянка транспорта будут ограничены 3 июня 2017 в связи с проведением в городе Туле VIII МамПарада. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

По улице Пушкинской (на участке от улицы Ф. Энгельса до проспекта Ленина) и по проспекту Ленина (на участке от улицы Пушкинской до улицы Агеева):

  • 3 июня с 09.00 до 12.30 будет ограничено движение всех видов транспортных средств

С учетом ограничения проезда на данных участках всех видов транспортных средств автобусы и троллейбусы будут ходить по измененной схеме.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:31 0
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