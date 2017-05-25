В Алексине ребенок чудом остался жив после падения с пятого этажа

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Днем 25 мая на пульт дежурного диспетчерской службы пожарной охраны в городе Алексине Тульской области от очевидцев поступило сообщение, что на одной из улиц райцентра из окна пятиэтажного дома выпал ребенок.

Диспетчер уже приготовилась записывать страшную новость, как с удивлением узнала, что ребенок жив!

К месту происшествия незамедлительно выдвинулось подразделение местной пожарно-спасательной части.

Можно только предположить, какие чувства испытывали огнеборцы, прибывшие на место ЧП: маленькая девочка находилась снаружи дома на уровне четвертого этажа. От падения её спасло чудо, если так можно назвать оконный карниз, предназначенный то ли для цветов, то ли для сушки белья.

Времени на раздумья не было: к окну с малышкой срочно развернули автолестницу. Действовать пришлось быстро и крайне осторожно, любое неловкое движение могло привести к трагедии. Пожарному Станиславу Волошину (на фото) в роли ангела-спасителя выступать пришлось первый раз. Поднявшись наверх, он аккуратно снял маленькую Полину с карниза и спустил вниз.

Свою работу спасатели в этот день выполнили, к счастью, без потерь. Разбираться с нерадивыми родителями теперь будут другие службы, а также проводить беседы, объяснять в который раз прописные истины, взывать к чувству ответственности и так далее.

Каждый год с наступлением тепла статистика несчастных случаев, связанная с падением детей из окон, растет. Можно долго объяснять, что открытые окна и москитные сетки — небезопасны для малышей, рассказывать ужасные истории трагических падений, но все это вряд ли приведет к желаемому результату, пока человек не научится отвечать за тех, чья жизнь находится в его руках. Начните с себя. Берегите своих близких!