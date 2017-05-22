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В Кимовске прошел легкоатлетический турнир на призы генерал-майора Лебедева
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

В Кимовске прошел легкоатлетический турнир на призы генерал-майора Лебедева

В программе были: бег на дистанции 60, 100, 200, 400 и 800 метров, толкание ядра и прыжки в длину.

20 мая в Кимовске в 17-й раз состоялся традиционный легкоатлетический турнир на призы генерал-майора Лебедева В.П., посвященный 100-летию образования органов безопасности.

В соревнованиях приняли участие 260 школьников из 16 общеобразовательных учреждений Кимовска и Кимовского района, а также подшефные УФСБ России по Тульской области – воспитанники Кимовской школы.

В программе были: бег на дистанции 60, 100, 200, 400 и 800 метров, толкание ядра и прыжки в длину.

Победители в командном зачете награждены переходящими кубками, грамотами и дипломами. В индивидуальном зачете – грамотами и медалями.

Специальные призы соревнований – велосипеды вручены победителям:

  • в беге на 60 метров – Ульяне Королевой (Вишневская школа) и Артему Келлеру (школа №5);
  • в беге на 100 метров – Фатиме Магомедовой (школа № 1) и Никите Кабанову (школа № 5);
  • в беге на 200 метров – Татьяне Кулиевой и Александру Гришину (школа № 5);
  • в беге на 400 метров – Анне Ревиной и Вячеславу Полякову (гимназия № 6);
  • в беге на 800 метров – Анастасии Гановой (школа № 2) и Александру Зуеву (Кимовская школа);
  • в прыжках в длину – Ангелине Поляковой (Львовская школа) и Сергею Телесникову (школа № 3);
  • в толкании ядра – Анне Мещерской (Епифанская школа) и Дмитрию Ракшаеву (школа № 1).
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Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 1
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 2
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 3
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 4
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 5
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 6
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 7
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 8
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 9
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 10
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 11
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 12
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 13
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 14
Легкоатлетический турнир в Кимовске, Фото: 15
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:17 +2
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