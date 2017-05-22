В Кимовске прошел легкоатлетический турнир на призы генерал-майора Лебедева
В программе были: бег на дистанции 60, 100, 200, 400 и 800 метров, толкание ядра и прыжки в длину.
20 мая в Кимовске в 17-й раз состоялся традиционный легкоатлетический турнир на призы генерал-майора Лебедева В.П., посвященный 100-летию образования органов безопасности.
В соревнованиях приняли участие 260 школьников из 16 общеобразовательных учреждений Кимовска и Кимовского района, а также подшефные УФСБ России по Тульской области – воспитанники Кимовской школы.
В программе были: бег на дистанции 60, 100, 200, 400 и 800 метров, толкание ядра и прыжки в длину.
Победители в командном зачете награждены переходящими кубками, грамотами и дипломами. В индивидуальном зачете – грамотами и медалями.
Специальные призы соревнований – велосипеды вручены победителям:
- в беге на 60 метров – Ульяне Королевой (Вишневская школа) и Артему Келлеру (школа №5);
- в беге на 100 метров – Фатиме Магомедовой (школа № 1) и Никите Кабанову (школа № 5);
- в беге на 200 метров – Татьяне Кулиевой и Александру Гришину (школа № 5);
- в беге на 400 метров – Анне Ревиной и Вячеславу Полякову (гимназия № 6);
- в беге на 800 метров – Анастасии Гановой (школа № 2) и Александру Зуеву (Кимовская школа);
- в прыжках в длину – Ангелине Поляковой (Львовская школа) и Сергею Телесникову (школа № 3);
- в толкании ядра – Анне Мещерской (Епифанская школа) и Дмитрию Ракшаеву (школа № 1).