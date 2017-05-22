В Кимовске прошел легкоатлетический турнир на призы генерал-майора Лебедева

Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

В программе были: бег на дистанции 60, 100, 200, 400 и 800 метров, толкание ядра и прыжки в длину.

20 мая в Кимовске в 17-й раз состоялся традиционный легкоатлетический турнир на призы генерал-майора Лебедева В.П., посвященный 100-летию образования органов безопасности.

В соревнованиях приняли участие 260 школьников из 16 общеобразовательных учреждений Кимовска и Кимовского района, а также подшефные УФСБ России по Тульской области – воспитанники Кимовской школы.

В программе были: бег на дистанции 60, 100, 200, 400 и 800 метров, толкание ядра и прыжки в длину.

Победители в командном зачете награждены переходящими кубками, грамотами и дипломами. В индивидуальном зачете – грамотами и медалями.

Специальные призы соревнований – велосипеды вручены победителям: