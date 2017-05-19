С территории ефремовского предприятия воры вынесли пять электродвигателей

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Подозреваемые в краже были задержаны полицейскими и уже признались в содеянном.

Ефремовским правоохранителям удалось раскрыть кражу, произошедшую на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. В полицию обратился генеральный директор организации.

Мужчина сообщил, что из зерноочистительного комплекса неизвестные вынесли пять электродвигателей, общей стоимостью более 50 тысяч рублей. Преступников не смутило даже наличие охраны – им удалось проникнуть на территорию незамеченными и спокойно уйти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейским удалось установить подозреваемых в краже – это ранее судимый 26-летний житель одного из сел и его 35-летний подельник. Оба уже признались в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».