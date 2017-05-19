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МВФ посоветовал России повысить пенсионный возраст
Фото: vladnews.ru

МВФ посоветовал России повысить пенсионный возраст

По мнению экспертов, реформа поможет снизить воздействие отрицательных демографических тенденций на рынок труда.

Специалисты Международного валютного фонда по итогам визита в Россию порекомендовали российским чиновникам повысить возраст выхода на пенсию для всех категорий граждан.

Зарубежные эксперты уверены, что пенсионная реформа могла бы смягчить воздействие негативных демографических тенденций на рынок труда. По данным Пенсионного фонда России, в прошлом году численность пенсионеров в стране составляла 43,3 миллиона человек. В ближайшее время эта цифра вырастет до 43,9 миллиона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-глава Минфина, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил увеличить пенсионный возраст для мужчин – до 65, а для женщин – до 63 лет. Новые правила предлагалось ввести с 2019 года.

В ответ члены Совфеда заявили, что это «радикальное решение» вряд ли будет реализовано, потому что «на первом месте при выстраивании пенсионной системы должны быть не ее экономические параметры, а продолжительность жизни и активного возраста россиян».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:25 −2
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