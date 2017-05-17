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За кражу телевизора туляк отправится в колонию строгого режима

За кражу телевизора туляк отправится в колонию строгого режима

Мужчина обокрал своего знакомого, пока тот спал.

Зареченский суд Тулы вынес приговор ранее судимому 35-летнему мужчине. Суд признал его виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд установил, что 23 февраля мужчина пришел в гости к знакомому. В квартире они стали распивать спиртные напитки. Хозяину жилища стало плохо, он лег на диван и уснул. Тем временем пьяный гость не терял времени — он забрал телевизор и ушел. Материальный ущерб составил 17 940 рублей.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что суд назначил мужчине наказание — лишение свободы на два года в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевшему похищенное имущество возвращено.

 

 

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:59 +2
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