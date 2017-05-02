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В Ясногорском районе автобус столкнулся с фурой и загорелся
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Ясногорском районе автобус столкнулся с фурой и загорелся

Серьёзная авария произошла на 151-м километре трассы «Крым».

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в Ясногорском районе, на 151-м километре трассы «Крым», неподалёку от придорожного кафе произошло столкновение грузовой фуры и автобуса.

От удара автобус загорелся. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Информации о пострадавших пока нет. Причины аварии выясняются. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:11 +1
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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