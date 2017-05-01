В Заокском районе в столкновении двух автомобилей пострадали три человека

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Всем троим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были отпущены домой.

1 мая 2017 года в 01.35 в Заокском районе на 136-м км трассы Москва-Крым произошло столкновение двух транспортных средств: ВАЗ-2108 и грузового «Ивеко».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В результате аварии пострадали три пассажира ВАЗа: молодой человек 1990 года рождения и две девушки 1990 и 1995 годов рождения.

Всем троим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были отпущены домой.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 4 человека личного состава и 2 единицы техники.