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В Заокском районе в столкновении двух автомобилей пострадали три человека
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В Заокском районе в столкновении двух автомобилей пострадали три человека

Всем троим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были отпущены домой.

1 мая 2017 года в 01.35 в Заокском районе на 136-м км трассы Москва-Крым произошло столкновение двух транспортных средств: ВАЗ-2108 и грузового «Ивеко».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В результате аварии пострадали три пассажира ВАЗа: молодой человек 1990 года рождения и две девушки 1990 и 1995 годов рождения.

Всем троим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были отпущены домой.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:11 +1
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