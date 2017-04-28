Теперь туляки могут сообщить о переполненной мусорке по смс

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Эти сообщения в режиме онлайн будут направляться диспетчерам и оперативно передаваться ответственным за содержание контейнерной площадки.

К 1 мая на территории контейнерных площадок в Туле будут размещены информационные таблички с индивидуальным трехзначным номером площадки и призывом к тулякам сообщать с помощью бесплатного смс на номер 3434 о перенакоплении мусора и/или неудовлетворительном санитарном состоянии территории площадки.

Но уже сейчас, начиная с 27 апреля, принимаются бесплатные смс-сообщения о нарушении санитарного порядка на площадках, где информационные таблички уже установлены. Работа по установке табличек продолжается.

Эти сообщения в режиме онлайн будут направляться диспетчерам и оперативно передаваться ответственным за содержание площадки.

Обращения жителей останутся на контроле, пока не поступит информация о выполнении работ по вывозу мусора и уборке площадки.

Введение смс-информирования позволит жителям принять активное участие в поддержании санитарного порядка в городе, повысит оперативность реагирования на сигналы жителей, а также станет одним из способов мониторинга работы управляющих компаний по вопросу уборки и содержания площадок.