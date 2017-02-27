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В Воловском районе Тульской области на трассе загорелся грузовик
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Воловском районе Тульской области на трассе загорелся грузовик

Причина пожара устанавливается.

26 февраля 2017 года в 19.43 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «DAF». Известно, что грузовик стоял на обочине в районе 281-го км трассы М-4 «Дон».

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПЧ-84 и добровольная пожарная команда «СПК Борятина».

Пожар ликвидировали за три минуты. Однако кабина успела полностью выгореть, частично обгорел прицеп. При пожаре никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

сегодня, в 09:35 0
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