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Алексею Дюмину подарили вязаную клюшку

Алексею Дюмину подарили вязаную клюшку

Накануне губернатор Тульской области лично встретился с жителями области.

21 февраля губернатор Тульской области провел личный прием граждан по различным вопросам.

Жительница деревни Кугушевские Выселки Ефремовского района обратилась к губернатору с жалобой на плохое состояние участка дороги от деревни Ярославка до её деревни.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов пояснил, что объект включён в план ремонта дорог на 2017 год.

В течение строительного сезона работы планируется выполнить. Алексей Дюмин поручил главе администрации Ефремовского района Сергею Балтабаеву провести встречу с жителями населённого пункта по этому вопросу.

На приёме был поднят и вопрос о газификации села Венев-Монастырь в Веневском районе, решить который заявительница пытается с 2011 года. По словам заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, населённый пункт включён в областную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства Тульской области» на 2017 год. Средства на строительство уличной газораспределительной сети предусмотрены в необходимом объёме.

До 1 апреля планируется объявить аукцион, по итогам которого будет заключён муниципальный контракт.

Дмитрий Миляев отметил, что до конца года все работы будут выполнены.

На приём к губернатору также пришла тулячка Диана Волчек. Школьница поздравила главу региона с наступающим Днём защитника Отечества и подарила Алексею Дюмину сувениры, сделанные своими руками: шарф и вязаную клюшку.

Это не первая встреча юной жительницы Тулы с главой региона. В декабре Губернатор откликнулся на просьбу Дианы и подарил ей в день рождения смартфон, о котором она мечтала.

сегодня, в 11:19 0
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