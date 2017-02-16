Директор животноводческого комплекса подозревается в неуплате налогов

По версии следствия, он скрыл более 10 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего директора животноводческого комплекса, расположенного в Чернском районе. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, с мая 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый умышленно предоставил в налоговые органы декларации, в которых были фальшивые данные.

В результате этого директор не заплатил налогов на сумму более 10 миллионов рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.