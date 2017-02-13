Как в КВН: туляки «похвалили» городские дороги на видео

Фото из архива Myslo.

«Проехались по улице Максима Горького и похвалили дороги. Их делали буквально за день до этого, и дороги совершенно не узнать! К сожалению, камеру включили поздно, весь автобан заснять не удалось, а жаль… Пишите в комментариях ваши хвалебные отзывы и что нам похвалить ещё в Туле!»

Ролик с таким заходом 13 февраля появился на популярном видеохостинге youtube.com. Поначалу смотришь — и действительно веришь в стёб! Но несколько секунд, и всё становится понятно.

Myslo связался с автором видео. Его зовут Владимир, он живёт в Туле.

– Помню, как-то был номер в КВН, где всё «хвалили», мне понравилось очень, — говорит Владимир. — Идея снять своё видео появилась внезапно. Ехали по дороге, ругать её просто надоело. Начали хвалить! Потом засняли.

Тульские «хвалители» на дорогах останавливаться не намерены. В Туле есть что похвалить, так что будут снимать ещё. Хорошо, если туляки подтянутся, будут присылать свои «хвалилки»! Идея, кстати, прекрасная. Есть что похвалить? Пишите в наш паблик ВКонтакте: жмите!