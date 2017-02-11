Туляк незаконно зарегистрировал у себя трех мигрантов
Сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств фиктивной постановки на учёт иностранцев.
В Туле сотрудниками полиции установлен 26-летний неработающий мужчина, который, по предварительным данным, зарегистрировал по месту жительства трёх иностранцев, не предоставив им фактических мест для проживания.
А в Куркинском районе за совершение аналогичного деяния установлен 37-летний житель одного из сёл. Он также зарегистрировал без фактического предоставления мест для проживания трёх иностранных граждан.
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