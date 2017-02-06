Туляков приглашают на Масленицу в музей «Тульские древности»

А те, кто хочет познакомиться со старинными традициями празднования подробнее, могут перед этим посетить занятия в музее.

Музей «Тульские древности» приглашает организованные группы и семьи на игровые занятие, посвященные истории масленичных гуляний на Руси.

Первая встреча пройдет уже сегодня, 6 февраля, и до марта на занятиях будут рассказывать о традициях праздника.

Масленица – старинный русский праздник, самый веселый и шумный на Руси. Накануне Великого поста было принято широкими гуляньями провожать зиму и зазывать весеннее солнышко.

В 2017 году масленичная неделя приходится на 20-26 февраля. Но уже в начале месяца в музей «Тульские древности» придут те, кто хочет ознакомиться со старинными традициями празднования. Как отмечали Масленицу наши предки, какие названия у дней на масленичной неделе, как веселились в каждый из этих дней – об этом расскажут на музейном занятии.

Организованные группы от 10 человек – школьные, студенческие, семейные – могут уже сейчас забронировать время у администраторов музея, а еще туляков и гостей города ждут специально запланированные сеансы:

12 февраля – в 14.00,

24 февраля – в 12.00,

25 февраля – в 16.00,

26 февраля – в 14.00.

Наполняемость группы: от 10 до 25 человек, продолжительность программы 40 минут.

Стоимость билета – 100 рублей.

Место проведения: Тула, проспект Ленина, 47.

Подробная информация по телефону: +7(4872)36-16-63.