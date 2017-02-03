33-летний новомосковец травил свою мать газом

Следственный отдел по городу Новомосковску СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в покушении на убийство.

По версии следствия, будучи в подпитии, подозреваемый, находясь в своей квартире, поссорился со своей 66-летней матерью и решил ее убить. Мужчина открыл газ на четырех конфорках газовой плиты, не зажигая огня. Однако женщина вовремя почувствовала запах газа.

Подозреваемый задержан. Ведется следствие.