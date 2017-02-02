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Организаторам игорного бизнеса в Туле ужесточили наказание

Организаторам игорного бизнеса в Туле ужесточили наказание

В апелляционной инстанции прокуратура добилась продления срока заключения для двух осужденных.

В декабре Зареченский районный суд вынес обвинительный приговор «организованной группе», которая занималась незаконным игорным бизнесом на территории Тулы. Но прокуратура не согласилась с решением суда и подала апелляционное представление.

Напомним, 34-летний Алексей Гасилин, 37-летний Руслан Кульпин и 36-летняя Елена Федорова с 1 января по 29 апреля 2014 года держали сеть подпольных игорных клубов. Во всех залах в общей сложности находилось 43 игровых автомата.

Совокупный доход от незаконной деятельности составил 8 638 143 рубля.

Районный суд приговорил Гасилина к году и семи месяцам колонии общего режима и штрафу в 200 000 рублей, Кульпина — к году и двум месяцам колонии общего режима с аналогичным штрафом, Федорову — к лишению свободы на одиннадцать месяцев. Мужчины были взяты под стражу в зале суда, а женщине зачтен в счет отбывания наказания срок нахождения под домашним арестом.

– В связи с мягкостью назначенного Гасилину и Кульпину наказания гособвинитель вынес апелляционное представление на приговор суда, —

пояснили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 1 февраля апелляционное представление удовлетворено, приговор Зареченского районного суда г. Тулы от 5 декабря 2016 года изменён.

Наказание, назначенное Алексею Гасилину, усилено до 4-х лет лишения свободы, Руслану Кульпину — до 3-х лет 3-х месяцев лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменения. Апелляционные жалобы стороны защиты об оправдании Р. Кульпина и переквалификации действий А. Гасилина со смягчением ему наказания оставлены без удовлетворения.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 17:43 +2
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