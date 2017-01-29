новости
новости
Регистрация
В Барсуках ночью в гараже сгорели три автомобиля
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Барсуках ночью в гараже сгорели три автомобиля

Причина пожара устанавливается специалистами.

28 января в 22.48 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража, расположенного по адресу: п. Барсуки, ГК «Северный».

Пожарные прибыли на место происшествия через 10 минут. Огонь ликвидировали в 23.06. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел гараж. Автомобили, которые там находились — «Форд», «Лада Калина» и ВАЗ-2107, — сгорели.



Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:40 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
ТулаБарсуки
Прочее
сгорел автомобиль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2016 году более четырех тысяч водителей попались пьяными за рулем
В 2016 году более четырех тысяч водителей попались пьяными за рулем
В Заокском районе полицейские задержали двоих братьев с наркотиками
В Заокском районе полицейские задержали двоих братьев с наркотиками
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика