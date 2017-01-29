В Барсуках ночью в гараже сгорели три автомобиля

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

28 января в 22.48 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража, расположенного по адресу: п. Барсуки, ГК «Северный».

Пожарные прибыли на место происшествия через 10 минут. Огонь ликвидировали в 23.06. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел гараж. Автомобили, которые там находились — «Форд», «Лада Калина» и ВАЗ-2107, — сгорели.





Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.