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В Заокском районе полицейские задержали двоих братьев с наркотиками

В Заокском районе полицейские задержали двоих братьев с наркотиками

Мужчины при себе хранили свертки с героином.

В Заокском районе полицейские задержали подозреваемых в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники полиции располагали сведениями, что двое 36-летних ранее судимых братьев, проживающих в райцентре, могут хранить при себе наркотические средства.

Мужчин задержали в автомобиле, на котором они передвигались. У находившегося за рулем одного из братьев полицейские обнаружили и изъяли вещество светлого цвета, похожее на наркотическое. У второго из братьев, находившегося на пассажирском сиденье, также был обнаружен и изъят сверток с аналогичным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре УМВД установили, что первый подозреваемый хранил при себе 11,6 г героина, а второй – 16,2 г героина.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотиков. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:13 +1
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