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Житель Кимовского района пытался продать украденную икону

Житель Кимовского района пытался продать украденную икону

Мужчина принёс её в один из храмов и предложил настоятелю за символическую плату. Однако тот отказался.

Полицейские в Кимовском районе установили подозреваемого в краже иконы, сообщает пресс-служба областного УМВД. По предварительным данным, злоумышленник проник в нежилой дом на территории одного из посёлков района, выбив дверь. В помещении он обнаружил икону и забрал её с целью сбыта. Предположительно, в момент совершения кражи мужчина был пьян.

Подозреваемый решил отказаться от сбыта иконы на рынке или в ином торговом месте и принёс её в один из храмов. Там он предложил святыню настоятелю за символическую плату. Однако тот отказался, так как икона не представляла художественной и исторической ценности.

В это же время в полицию обратилась владелица дома, которая обнаружила признаки кражи. Стражи порядка оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника, обнаружили и изъяли у него похищенное. 54-летний неработающий мужчина признался в содеянном. Сейчас полицейские продолжают работу по выяснению всех обстоятельств кражи.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:06 +1
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