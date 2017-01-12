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Усадьбы Тульской области представили на форуме в Австрии

Усадьбы Тульской области представили на форуме в Австрии

12 января в Вене состоялось открытие международного туристического форума в рамках перекрестного Года туризма «Россия-Австрия — 2017».

На форуме был презентован маршрут «Русские усадьбы». Как информирует пресс-служба правительства Тульской области, наша делегация представила иностранной публике усадебные комплексы региона и рассказала о культурно-туристском потенциале  области в целом.

Проект «Русские усадьбы», в который входят 15 регионов России, создан и реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках поручения Президента  Владимира Путина о создании федеральных глобальных маршрутов.

Координатором данного проекта является Тульская область.

Выбор не случаен — наш регион славится не только известными музеями — Ясной Поляной, Поленово, купеческого быта в Епифани (филиалом Куликова поля), но и известными музеями-усадьбами: гр. Бобринских, И. С. Тургенева, И. А. Бунина, А. Т. Болотова, А. С. Хомякова. Всего в Тульской области 12 музеефицированных усадеб, а общее количество адресов- более 300.

Как сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, развитие маршрута стало также основой инвестиционного проекта по привлечению к восстановлению усадеб бизнес-сообщества для создания на их базе туристической инфраструктуры (гостинцы, рестораны, магазины, музеи), что является одним из факторов сохранения объектов культурного наследия.

Татьяна Рыбкина отмечает, что проект «Русские усадьбы» очень перспективен, поскольку знакомит с местами, где жили и творили деятели искусств, культуры и науки, которые признаны не только в России, но и за рубежом, и призван показать иностранным туристам образ России с иной стороны — уютной глубинки, которую так любили русские гении. Данный проект уже был с успехом представлен в Италии и Франции.

Сегодня уже более 50 российских туроператоров реализуют около 200 маршрутов в рамках проекта «Русские усадьбы».

Форум продлится до 15 января.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 21:12 +1
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