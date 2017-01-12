Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На М-4 «Дон» «Тойота» протаранила ларек и влетела под грузовик
В результате ДТП пострадали три человека.
12 января в Узловском районе произошло серьезное ДТП. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в 5.15 на 208-м км автодороги М-4 «Дон» 27-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», предположительно, не справился с управлением и въехал в торговую палатку. После чего легковушку откинуло под грузовой «Хёндэ».
В результате аварии пострадали три человека: водитель «Тойоты», 52-летний пассажир указанного автомобиля и 57-летний продавец ларька.
Всех пострадавших госпитализировали.
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