На М-4 «Дон» «Тойота» протаранила ларек и влетела под грузовик

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

12 января в Узловском районе произошло серьезное ДТП. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в 5.15 на 208-м км автодороги М-4 «Дон» 27-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», предположительно, не справился с управлением и въехал в торговую палатку. После чего легковушку откинуло под грузовой «Хёндэ».

В результате аварии пострадали три человека: водитель «Тойоты», 52-летний пассажир указанного автомобиля и 57-летний продавец ларька.

Всех пострадавших госпитализировали.