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В Кимовском районе преступник жестоко избил пенсионерку, чтобы украсть алкоголь из ее дома

В Кимовском районе преступник жестоко избил пенсионерку, чтобы украсть алкоголь из ее дома

Подозреваемого задержали полицейские.

Полицейские в Кимовском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении. По предварительным данным, злоумышленник ночью пробрался в дом к 85-летней жительнице одной из деревень, разбив окно.

Преступник собирался украсть из дома пенсионерки алкоголь. При этом мужчина избил пожилую женщину.

В итоге разбойник покинул дом, так ничего и не забрав. Потерпевшая обратилась в полицию, описав приметы нападавшего.

Полицейские задержали преступника. Им оказался ранее судимый 27-летний житель той же деревни. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:48 0
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