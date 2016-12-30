На М-4 легковушка влетела под грузовик

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

30 декабря в 7.00 на 297-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ефремовском районе произошла авария. По предварительным данным, в направлении Воронежа следовал «Мицубиси Каризма». 38-летний водитель совершил попутное столкновение с автомобилем МАЗ.

В аварии пострадали три человека: водитель «Мицубиси» и два его пассажира: 33-летний мужчина и 33-летняя женщина.

Оба пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.