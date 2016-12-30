30 декабря из Москвы до Тулы пустят дополнительную электричку

30 декабря назначается дополнительный экспресс №7053 Москва пасс. Курская – Тула с остановками Царицыно, Подольск, Гривно, Чехов, Серпухов, Тарусская, Ясногорск, Тула 1. Время отправления: 18.43.

Поезд назначается взамен экспресса с более коротким маршрутом №7155 Москва Каланчевская – Серпухов.



Это связано с увеличением пассажиропотока в предпраздничные дни. Для удобства пассажиров поезда №7053 вводится «гибридная» система продаж билетов, которая ранее уже была протестирована на маршруте Москва – Александров: часть билетов продается с указанием гарантированных посадочных мест.

Посадка пассажиров с билетами, в которых указано место, осуществляется с 1 по 4 вагоны включительно. Об этом сообщает ОАО «Центральная ППК».