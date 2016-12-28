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В Алексинском районе бывшая сотрудница полиции подозревается в хищении оружия

В Алексинском районе бывшая сотрудница полиции подозревается в хищении оружия

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отношении бывшего инспектора группы лицензионно-разрешительной работы МО МВД России «Алексинский» возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия с использованием служебного положения).

По версии следствия, в ноябре 2015 года подозреваемая, занимая должность инспектора группы лицензионно-разрешительной работы, изъяла травматический пистолет у гражданина в связи с истечением срока действия лицензии на ношение оружия.

Сотрудница полиции сдала оружие в специальную комнату хранения. А затем решила похитить этот пистолет.

Подозреваемая передала оружие за четыре тысячи рублей мужчине, обратившемуся в органы внутренних дел за получением лицензии на приобретение оружия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:32 0
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