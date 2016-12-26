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Туляк больше 30 лет незаконно хранил дома самодельное ружье

Туляк больше 30 лет незаконно хранил дома самодельное ружье

Оружие лежало в 20 метрах от дома, когда его нашли полицейские. Мать выкинула самопал в надежде, что сын таким образом избежит ответственности.

Кимовский городской суд ограничил местному жителю свободу за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Еще в 1982 году, разбирая старый сарай в д. Старая Гать Кимовского района, С. Уткин нашел ружье. Он принес его в дом своей матери и спрятал на террасе под диваном.

"Согласно заключению экспертов данное оружие является самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием и к производству выстрелов пригодно", – говорится в решении суда.

Около часа ночи 3 мая 2016 года мужчина попал в отделение полиции (по неподтвержденным данным, расстрелял из самодельного оружия машину соседа). Узнав об этом, мать, во избежание уголовной ответственности сыном еще и за хранение оружия, достала из-под дивана ружье и выбросила его. Однако стражи порядка при досмотре в 20 метрах от дома ружье нашли и изъяли.

Подсудимый полностью раскаялся, вину признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке

Суд приговорил Уткина к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:45 +1
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