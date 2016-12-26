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В Туле пьяный водитель сбил двоих пешеходов
Фото предоставлено отделом УГИБДД по ТО.

В Туле пьяный водитель сбил двоих пешеходов

В результате происшествия одна из пострадавших, женщина, с многочисленными травмами была госпитализирована в городскую больницу.

25 декабря 2016 года в 22.15 в городе Туле на проспекте Ленина возле дома №114 сбили двух пешеходов.

Автомобиль «Шевроле Лачетти» под управлением нетрезвого мужчины 1975 года рождения при проезде перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора совершил наезд на двух пешеходов: молодого человека 1999 года рождения, и женщину 1941 года рождения. 

В результате ДТП пострадала женщина, которая с многочисленными травмами была госпитализирована в городскую больницу. 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:11 −1
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