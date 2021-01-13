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Зверьё моё
Рекс хочет стать членом вашей семьи

Рекс хочет стать членом вашей семьи

Рекс – красивый и статный молодой пёс. Он миролюбив и спокоен, а еще отлично ладит с детьми. 

Рекс – крупный пес. Ему два года, он привит и стерилизован. Идеальный друг и компаньон на прогулках. С удовольствием станет членом вашей семьи. Пристраивается строго не на цепь с последующим ненавязчивым отслеживанием судьбы. 

Приезжайте знакомиться с Рексом, погулять и пообщаться. После знакомства с ним, вы вряд ли захотите уехать домой без собаки. Все подробности по тел. 8-915-680-45-90 или ВКонтакте.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 12:09 +8
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