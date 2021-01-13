Рекс хочет стать членом вашей семьи

Рекс – красивый и статный молодой пёс. Он миролюбив и спокоен, а еще отлично ладит с детьми.

Рекс – крупный пес. Ему два года, он привит и стерилизован. Идеальный друг и компаньон на прогулках. С удовольствием станет членом вашей семьи. Пристраивается строго не на цепь с последующим ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Приезжайте знакомиться с Рексом, погулять и пообщаться. После знакомства с ним, вы вряд ли захотите уехать домой без собаки. Все подробности по тел. 8-915-680-45-90 или ВКонтакте.

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