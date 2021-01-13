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Зверьё моё
Тихон – для любителей крупных рыжих котов

Тихон – для любителей крупных рыжих котов

Тихон – самодостаточный, но при этом ласковый и ранимый кот. Он очень ориентирован на человека, поэтому мечтает найти свою семью, где будут любить и заботиться.

Тихону 2 года. Он здоров, кастрирован и привит. Пристраивается в семью взрослых и ответственных людей, с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. Предпочтителен частный дом, без других кошачьих.

Находится в Щекино. Возможна доставка. Тел. 8-962-276-12-88 (Лариса).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:20 +7
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