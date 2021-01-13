Тихон – для любителей крупных рыжих котов

Тихон – самодостаточный, но при этом ласковый и ранимый кот. Он очень ориентирован на человека, поэтому мечтает найти свою семью, где будут любить и заботиться.

Тихону 2 года. Он здоров, кастрирован и привит. Пристраивается в семью взрослых и ответственных людей, с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. Предпочтителен частный дом, без других кошачьих.

Находится в Щекино. Возможна доставка. Тел. 8-962-276-12-88 (Лариса).

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