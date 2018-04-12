Найден кобель немецкой овчарки. Ищем хозяев!
В Туле найден кобель немецкой овчарки.
09.04.2018-10.04.2018 он был замечен на улице Максимовского.
10.04.2018 - на Павшинском мосту.
10.04.2018 - его увидели возле памятника Вересаеву, возле Центрального парка им. Белоусова.
Оттуда его и забрали, иначе его могла сбить машина.
Кобель молодой, на вид до 1.5 лет. Знает различные команды, добрый и воспитанный, полный спокойствия.
На нём одет ошейник коричневого цвета.
Ищем хозяина!
Сейчас пёс находится на передержке.
Телефон: 8 (920) 781-70-00.