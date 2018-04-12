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Найден кобель немецкой овчарки. Ищем хозяев!

Найден кобель немецкой овчарки. Ищем хозяев!

В Туле найден кобель немецкой овчарки.
09.04.2018-10.04.2018 он был замечен на улице Максимовского. 
10.04.2018 - на Павшинском мосту.
10.04.2018 - его увидели возле памятника Вересаеву, возле Центрального парка им. Белоусова.

Оттуда его и забрали, иначе его могла сбить машина. 



Кобель молодой, на вид до 1.5 лет. Знает различные команды, добрый и воспитанный, полный спокойствия. 

На нём одет ошейник коричневого цвета. 

Ищем хозяина!

Сейчас пёс находится на передержке.

Телефон: 8 (920) 781-70-00.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +4
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