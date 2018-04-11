Кошке Лапуське очень нужны добрые хозяева
Кошка Лапуська ищет дом и самых лучших хозяев, чтобы переехать к ним на ПМЖ.
Лапуська общительная, любит поесть и поспать, громко топает )).
Кошка стерилизована, привита.
Отдаётся в квартиру, без самовыгула, по договору отслеживания жизни.
Телефон 8 (953) 968-85-16 Елена.
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