Кошке Лапуське очень нужны добрые хозяева

Кошка Лапуська ищет дом и самых лучших хозяев, чтобы переехать к ним на ПМЖ.

Лапуська общительная, любит поесть и поспать, громко топает )).

Кошка стерилизована, привита.

Отдаётся в квартиру, без самовыгула, по договору отслеживания жизни.

Телефон 8 (953) 968-85-16 Елена.