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Кошке Лапуське очень нужны добрые хозяева

Кошке Лапуське очень нужны добрые хозяева

Кошка Лапуська ищет дом и самых лучших хозяев, чтобы переехать к ним на ПМЖ.

Лапуська общительная, любит поесть и поспать, громко топает )).  

Кошка стерилизована, привита.

Отдаётся в квартиру, без самовыгула, по договору отслеживания жизни.

Телефон 8 (953) 968-85-16 Елена.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +5
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