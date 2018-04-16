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Зверьё моё
Найдена девочка-далматин

Найдена девочка-далматин

13 апреля в районе Зареченского моста найдена девочка-далматин.

Вероятно собака убежала от хозяина и попала под машину.

Девочка очень ласковая.

Ищем хозяина! 

Телефон для контакта: 8 (910) 550-08-88.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 13:05 +1
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