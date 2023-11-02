С балкона дома № 72 по ул. Металлургов спрыгнула домашняя кошка. Просьба к тем, кто имеет информацию о месте нахождения, сообщить по телефону: +7 950 909 98 48 Алексей. Чужих очень боится. Дети очень переживают.
Потерялась домашняя кошка
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.