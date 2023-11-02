Потерялась домашняя кошка

С балкона дома № 72 по ул. Металлургов спрыгнула домашняя кошка. Просьба к тем, кто имеет информацию о месте нахождения, сообщить по телефону: +7 950 909 98 48 Алексей . Чужих очень боится. Дети очень переживают.