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Потерялась домашняя кошка

Потерялась домашняя кошка

С балкона дома № 72 по ул. Металлургов спрыгнула домашняя кошка. Просьба к тем, кто имеет информацию о месте нахождения, сообщить по телефону: +7 950 909 98 48 Алексей. Чужих очень боится. Дети очень переживают.

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сегодня, в 13:15 +4
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