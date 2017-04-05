Как защитить свою собаку от опасности?
Фото Светланы Ковалевской
Уже начался ежегодный сезон клещей, который грозит собакам тяжелой болезнью — пироплазмозом. Как защитить животных от этой напасти?
С разу после таяния снега и до поздней осени в Тульской области активны иксодовые клещи. Они переносят много опасных как для человека, так и для животных заболеваний. Одно из них — пироплазмоз или бабезиоз. Это тяжелое заболевание, поражающее собак и часто приводящее к их смерти при запоздалом лечении или его отсутствии. Слюна клещей содержит возбудителей болезни — пироплазмы, которые попадают в кровь собаки при укусе клеща. Пироплазмы размножаются в крови, разрушают её клетки, отравляют весь организм и наносят часто необратимые последствия для здоровья животного.
Клещей больше в лесу, но их много и в городе. Паразит может попасть на собаку даже во время прогулки по асфальту, попав на неё с дерева, с газона или прилетев с потоком ветра. Не все клещи переносят заболевание, но на глаз определить, является ли клещ, обнаруженный у собаки, инфицированным, невозможно.
Как защитить собаку от клещей
- С марта до конца ноября каждые 25−30 дней обязательно обрабатывайте животное специальными каплями и спреями (продаются в зоомагазинах и вет. аптеках). Важно наносить средства именно на кожу, а не на шерсть (особенно если шерсть длинная).
Если идете с собакой на природу, дополнительно обработайте ей лапы защитным спреем. Обязательно соблюдайте дозировку защитных средств в зависимости от веса собаки. Недостаток вещества снизит защиту, а переизбыток может навредить здоровью собаки.
- На время всего опасного сезона наденьте на вашего любимца ошейник от блох и клещей. Обработки препаратами и ошейник отпугнут клеща либо он погибнет, когда сядет на кожу животного.
- Тщательно осматривайте собаку сразу после каждой прогулки (или во время неё, если долго гуляете). Особо внимательно осматривайте область головы, шеи, грудной клетки и паха собаки — клещи чаще присасываются именно там.
- Если нашли клеща, даже если он не присосался, следите за состоянием собаки сутки и срочно везите к ветеринару, если заметили любые симптомы недомогания. Клеща можно и не найти, но если собаке внезапно стало плохо — также не тяните с визитом к врачу! Обращение к ветеринару в первые сутки с начала болезни в несколько раз повышает шансы спасти собаку!
О симптомах пироплазмоза и о том, что делать, если вы нашли клещей на любимом четвероногом друге, расскажут специалисты.
Михаил Мельник
Тульский центр ветеринарной медицины
— Пироплазмоз может протекать очень быстро и остро: днем нашли на собаке клеща (или не нашли — клещ укусил собаку, заразил её, сам отравился и умер незамеченным), а к вечеру ваш питомец уже не может встать.
Запомните симптомы острого пироплазмоза: собака перестала есть, вялая, температура 40−41°С, белки глаз, слизистые оболочки и кожа пожелтели, моча потемнела (стала красной или коричневой). Если появились эти симптомы — срочно к врачу! При остром пироплазмозе каждый час на счету. Чем дольше собака без лечения, тем выше вероятность её гибели. К тому же, лечение запущенной формы болезни обойдётся дороже. При запоздалом лечении нередко остаются осложнения: болезни почек, печени, анемия. При хроническом течении: жидкий стул, кашель, хромота, рвота, иногда симптомов почти нет, только вялость и снижение аппетита.
В особой группе риска щенки до года и пожилые животные — их часто не удаётся спасти, если лечение начато не сразу.
У вас есть три варианта действий, если вы сняли с животного клеща и в первые сутки после этого у собаки нет тревожных симптомов:
- Пристально наблюдать за состоянием собаки 14−20 дней и идти к врачу, только если они появятся.
- Через 3−4 дня сделать анализ крови. Сразу анализ может быть отрицательным, а через пару дней болезнь проявится. Врач увидит по анализу, заражена ли собака.
3Не дожидаясь симптомов, срочно сделать укол, уничтожающий возбудителей болезни. Препарат малотоксичен и к тому же защитит собаку от болезни на ближайший месяц.
Оксана Некрасова
ветклиника «Друг»
— Если вы держите собаку в уличном вольере или в будке, создайте особую защиту своему питомцу от пироплазмоза. Клещи попадают в вольеры к собакам не только с высоких деревьев, часто бывают случаи, когда эти насекомые заползают из травы, преодолевая большое расстояние даже через бетонированные площадки. Поэтому обязательно обрабатывайте специальными средствами не только само животное, но и всю территорию вокруг вольера, а также будку изнутри и подстилку, и не забывайте регулярно обновлять эти обработки во время опасного сезона.
К сожалению, бывают случаи, когда капли на холку и ошейник не защищают собаку от клещей на 100%. Если животное стало вялым и отказывается от еды — сразу везите его к ветеринару, чтобы как можно раньше начать лечение, если это окажется пироплазмоз.