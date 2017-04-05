Как защитить свою собаку от опасности?

Фото Светланы Ковалевской

Уже начался ежегодный сезон клещей, который грозит собакам тяжелой болезнью — пироплазмозом. Как защитить животных от этой напасти?

С разу после таяния снега и до поздней осени в Тульской области активны иксодовые клещи. Они переносят много опасных как для человека, так и для животных заболеваний. Одно из них — пироплазмоз или бабезиоз. Это тяжелое заболевание, поражающее собак и часто приводящее к их смерти при запоздалом лечении или его отсутствии. Слюна клещей содержит возбудителей болезни — пироплазмы, которые попадают в кровь собаки при укусе клеща. Пироплазмы размножаются в крови, разрушают её клетки, отравляют весь организм и наносят часто необратимые последствия для здоровья животного.

Клещей больше в лесу, но их много и в городе. Паразит может попасть на собаку даже во время прогулки по асфальту, попав на неё с дерева, с газона или прилетев с потоком ветра. Не все клещи переносят заболевание, но на глаз определить, является ли клещ, обнаруженный у собаки, инфицированным, невозможно.

Как защитить собаку от клещей

С марта до конца ноября каждые 25−30 дней обязательно обрабатывайте животное специальными каплями и спреями (продаются в зоомагазинах и вет. аптеках). Важно наносить средства именно на кожу, а не на шерсть (особенно если шерсть длинная).



Если идете с собакой на природу, дополнительно обработайте ей лапы защитным спреем. Обязательно соблюдайте дозировку защитных средств в зависимости от веса собаки. Недостаток вещества снизит защиту, а переизбыток может навредить здоровью собаки.

Если идете с собакой на природу, дополнительно обработайте ей лапы защитным спреем. Обязательно соблюдайте дозировку защитных средств в зависимости от веса собаки. Недостаток вещества снизит защиту, а переизбыток может навредить здоровью собаки. На время всего опасного сезона наденьте на вашего любимца ошейник от блох и клещей. Обработки препаратами и ошейник отпугнут клеща либо он погибнет, когда сядет на кожу животного.

Тщательно осматривайте собаку сразу после каждой прогулки (или во время неё, если долго гуляете). Особо внимательно осматривайте область головы, шеи, грудной клетки и паха собаки — клещи чаще присасываются именно там.

Если нашли клеща, даже если он не присосался, следите за состоянием собаки сутки и срочно везите к ветеринару, если заметили любые симптомы недомогания. Клеща можно и не найти, но если собаке внезапно стало плохо — также не тяните с визитом к врачу! Обращение к ветеринару в первые сутки с начала болезни в несколько раз повышает шансы спасти собаку!

О симптомах пироплазмоза и о том, что делать, если вы нашли клещей на любимом четвероногом друге, расскажут специалисты.

Михаил Мельник

Тульский центр ветеринарной медицины

— Пироплазмоз может протекать очень быстро и остро: днем нашли на собаке клеща (или не нашли — клещ укусил собаку, заразил её, сам отравился и умер незамеченным), а к вечеру ваш питомец уже не может встать.

Запомните симптомы острого пироплазмоза: собака перестала есть, вялая, температура 40−41°С, белки глаз, слизистые оболочки и кожа пожелтели, моча потемнела (стала красной или коричневой). Если появились эти симптомы — срочно к врачу! При остром пироплазмозе каждый час на счету. Чем дольше собака без лечения, тем выше вероятность её гибели. К тому же, лечение запущенной формы болезни обойдётся дороже. При запоздалом лечении нередко остаются осложнения: болезни почек, печени, анемия. При хроническом течении: жидкий стул, кашель, хромота, рвота, иногда симптомов почти нет, только вялость и снижение аппетита.

В особой группе риска щенки до года и пожилые животные — их часто не удаётся спасти, если лечение начато не сразу.

У вас есть три варианта действий, если вы сняли с животного клеща и в первые сутки после этого у собаки нет тревожных симптомов:

Пристально наблюдать за состоянием собаки 14−20 дней и идти к врачу, только если они появятся. Через 3−4 дня сделать анализ крови. Сразу анализ может быть отрицательным, а через пару дней болезнь проявится. Врач увидит по анализу, заражена ли собака.

3Не дожидаясь симптомов, срочно сделать укол, уничтожающий возбудителей болезни. Препарат малотоксичен и к тому же защитит собаку от болезни на ближайший месяц.

Оксана Некрасова

ветклиника «Друг»

— Если вы держите собаку в уличном вольере или в будке, создайте особую защиту своему питомцу от пироплазмоза. Клещи попадают в вольеры к собакам не только с высоких деревьев, часто бывают случаи, когда эти насекомые заползают из травы, преодолевая большое расстояние даже через бетонированные площадки. Поэтому обязательно обрабатывайте специальными средствами не только само животное, но и всю территорию вокруг вольера, а также будку изнутри и подстилку, и не забывайте регулярно обновлять эти обработки во время опасного сезона.

К сожалению, бывают случаи, когда капли на холку и ошейник не защищают собаку от клещей на 100%. Если животное стало вялым и отказывается от еды — сразу везите его к ветеринару, чтобы как можно раньше начать лечение, если это окажется пироплазмоз.