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Чак спасся от отравления и ищет дом!

Чак спасся от отравления и ищет дом!

Подросток Чак был чудом спасен от отравления, его собачья семья вся отравлена. Мы писали о них недавно, пытались найти им дом… Чак тоже съел отравленную приманку, но пришел за помощью к людям, преодолев расстояние почти в километр, благодаря чему сейчас он жив.

Чаку 8 месяцев, он очень крупный, весит 21 кг. У него мощные, высокие лапы, крупная голова, настоящий охранный пес.

Сейчас он находится в центре помощи бездомным животным «Любимец». По вопросам знакомства с Чаком можно звонить Юлии: 8 (919) 089-64-95, а также можно приехать «Любимец» и лично убедиться, какой Чак красивый и статный пес.
И кто знает, возможно вы не сможете уйти из приюта без четвероногого друга!

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 17:01 +6
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