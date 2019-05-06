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Зверьё моё
Рыжий толстощёкий красавец ищет хозяев

Рыжий толстощёкий красавец ищет хозяев

Крупный красивый кот ищет дом!

Ласковый и умный, ходит в лоток. 

Разве место такому роскошному коту на улице?

Выбираем самые заботливые руки!

Подробнее пишите в ВК или звоните: +7 (950) 904-60-95, Павел.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 17:23 0
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