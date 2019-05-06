Рыжий толстощёкий красавец ищет хозяев
Крупный красивый кот ищет дом!
Ласковый и умный, ходит в лоток.
Разве место такому роскошному коту на улице?
Выбираем самые заботливые руки!
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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 17:23 0
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