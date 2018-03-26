Возьмите к себе Милашку
У Милашки заканчивается временная передержка, а на улице она не выживет.
Эта кошка очень ласковая, готова сидеть на коленях целую вечность, пока вы ей разрешите. Стерилизована, привита, кошачьи дела только в лоток.
Помогите найти ей любящих хозяев!
Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.
8 (910) 948-24-56, Ирина.
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