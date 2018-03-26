Возьмите к себе Милашку

У Милашки заканчивается временная передержка, а на улице она не выживет.

Эта кошка очень ласковая, готова сидеть на коленях целую вечность, пока вы ей разрешите. Стерилизована, привита, кошачьи дела только в лоток.

Помогите найти ей любящих хозяев!

Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

8 (910) 948-24-56, Ирина.