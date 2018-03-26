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Зверьё моё
Возьмите к себе Милашку

Возьмите к себе Милашку

У Милашки заканчивается временная передержка, а на улице она не выживет.

Эта кошка очень ласковая, готова сидеть на коленях целую вечность, пока вы ей разрешите. Стерилизована, привита, кошачьи дела только в лоток. 

Помогите найти ей любящих хозяев!

Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

8 (910) 948-24-56, Ирина.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 10:00 +6
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